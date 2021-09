​Rafforzata la vigilanza anti-spaccio davanti alle scuole superiori. I controlli della Questura

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, ricominciato in presenza, la Questura di Barletta-Andria-Trani ha dato il via a servizi specifici di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici.

Il piano d’intervento predisposto, condotto in collaborazione e in alternanza con tutte le Forze dell’Ordine presenti sul territorio, garantirà una serrata attività di controllo nei pressi degli istituti di scuola superiore della provincia di Barletta-Andria-Trani, con uno speciale occhio di riguardo verso le realtà scolastiche più vulnerabili. Le criticità e le situazioni di allarme già osservate in alcuni istituti scolastici nel periodo precedente alla pandemia saranno quindi costantemente monitorate.

L’impiego di pattuglie dei Reparti Prevenzione Crimine e di unità cinofile in ausilio rafforzerà sistematicamente l’azione già programmata delle volanti operative in provincia.

La collaborazione dei dirigenti e di tutti gli operatori scolastici, capace di generare un flusso d’informazioni in costante aggiornamento, rappresenterà l’irrinunciabile supporto di un’efficace azione di contrasto.