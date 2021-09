Consiglieri di maggioranza assenti, salta la riunione del Consiglio

Solo 12 presenti (il Sindaco e undici consiglieri) e seduta del Consiglio comunale dichiarata deserta con aggiornamento dei lavori alla seduta in seconda convocazione fissata per mercoledì 29 settembre. E' quanto accaduto questo pomeriggio per effetto della mancanza di alcuni consiglieri di maggioranza con le opposizioni che ne hanno subito approfittato per lasciare l'aula al momento dell'appello.

Bruciante la reazione a caldo del Consigliere di opposizione Francesco Spina: «ll Consiglio dei debiti fuori bilancio è saltato perché la maggioranza non aveva i numeri. Che pagina triste per Angarano».

Il secondo tentativo è fissato per le 16 di mercoledì.