​Bisceglie a bocca aperta davanti al Cavallino Rampante

«Un magnifico colpo d'occhio: piazza Vittorio Emanuele II in... rosso Ferrari».

A sottolinearlo è il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, partecipando alla iniziativa che ha visto sfilare decine di auto di Maranello per le vie di Bisceglie.

«Che bello – aggiunge il Sindaco - vedere la nostra piazza principale animata in un'assolata domenica mattina. Tanti bimbi, ragazzi e adulti ammirare entusiasti ed emozionati auto così rare, approfittando per scattare una foto ricordo. Un plauso all'associazione Amici Per La Vita Onlus per aver organizzato questa bella manifestazione, il primo premio Golden Cliff, unendo due Città, Bisceglie e Andria, nella promozione del territorio e nella solidarietà. Un ringraziamento al Ferrari Club Italia di Maranello per la disponibilità e preziosa collaborazione».