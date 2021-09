Vaccini anti-covid, a Bisceglie l'82% dei giovani fino a 19 anni hanno ricevuto la prima dose​

Sono 5.772.165 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia. Le dosi sono il 89% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 6.487.516.

ASL BT

Nella provincia Bat sono 296.495 le prime dosi di vaccino, pari al 77 per cento della popolazione, eseguite sui giovani dai 12 ai 19 anni mentre sono 20. 264, pari al 59 per cento, le seconde dosi eseguite sulla stessa classe di età. In particolare le percentuali di copertura vaccinale sulla classe 12-19 con la prima e la seconda dose di vaccino sono ad Andria il 78 e il 57 per cento, a Barletta il 75 e il 60 per cento, a Bisceglie l'82 e il 60 per cento, a Canosa il 72 e il 57 per cento, a Margherita di Savoia il 78 e il 54 per cento, a Minervino l'80 e il 67 per cento, a San Ferdinando il 75 d il 57 per cento, a Spinazzola l'83 e il 72 per cento, a Trani il 76 e il 63 per cento, a Trinitapoli il 67 e il 42 per cento.