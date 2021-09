Galantino: «Potenziare il carcere di Trani e rinforzare l'organico»

"Ho fatto visita alle donne e agli uomini della Polizia Penitenziaria in servizio presso il carcere di Trani. Ho portato la mia vicinanza per i fatti recentemente accaduti che han visto due detenuti dare fuoco a un agente o in un altro caso - sempre nei giorni scorsi - un detenuto in possesso di una pistola ha tentato di uccidere uno dei loro colleghi".

Lo ha dichiarato l'On. Davide Galantino, deputato biscegliese di Fratelli d'Italia, al termine della visita presso l'istituto penitenziario di Trani.

"Accompagnato dal Commissario Felice De Pinto Vice Comandante - prosegue Galantino -, vittima anche lui minacce e un incendio di natura dolosa ai danni della sua auto, il segretario regionale del sindacato Federico Pilagatti, insieme ad alcuni agenti, ho colto l'occasione per verificare di persona l'andamento dei lavori nell'istituto penitenziario a seguito dei numerosi atti parlamentari presentati con il fine di potenziare le strutture e rinforzare gli organici.

La recente attivazione del nuovo padiglione con 200 posti in più è buona cosa ma occorre concentrarsi sull'aumento del personale, in forte carenza d’organico, vista anche la recente evasione di due detenuti e il sovraffollamento nella struttura. Predisporrò, nelle prossime ore, un’ulteriore interrogazione al Ministro Cartabia nell'interesse del territorio e per la difesa della legalità".