​Vaccinazioni anti-covid, il 72 per cento dei biscegliesi è totalmente immunizzato

Sono 5.755.698 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia. Le dosi sono il 88.7% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 6.487.508.

ASL BT

Nella Asl Bt fino a oggi sono state somministrate 293.731 prime dosi e 245.529 seconde dosi: cioè l'85 per cento della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino mentre il 71 per cento ha completato il ciclo vaccinale. In particolare ha ricevuto entrambe le dosi di vaccino il 69 per cento della popolazione di Andria, il 74 per cento di quella di Barletta, il 72 per cento di quella di Bisceglie, il 71 per cento di quella di Canosa, il 68 per cento di quella di Margherita, il 65 per cento di quella di Minervino Murge, il 69 per cento di quella di San Ferdinando, il 65 per cento di quella di Spinazzola, il 74 per cento di quella di Trani, il 68 per cento di quella di Trinitapoli.