Prorogati termini per l’iscrizione al servizio di refezione scolastica

Il Comune di Bisceglie informa che i termini per le iscrizioni al servizio di Refezione Scolastica sono stati prorogati alle ore 23.59 del 30 settembre 2021. Si ricorda, a tal proposito, che a partire dall’anno scolastico 2021-2022, l’Amministrazione comunale ha informatizzato l’iscrizione al servizio di refezione scolastica attraverso una procedura online più immediata e funzionale ad evitare il potenziale rischio di assembramenti in tempo di Covid.

È possibile effettuare l’iscrizione al servizio mensa per gli alunni residenti nel territorio comunale e frequentanti le scuole dell’infanzia e le scuole primarie statali. Poiché la domanda potrà essere compilata esclusivamente online al link https://serviziadomanda.resettami.it/bisceglie/, il Comune ha predisposto in favore di chi eventualmente dovesse riscontrare difficoltà, sia la possibilità di fissare un appuntamento con l’Ufficio Pubblica Istruzione (in via Prof. Mauro Terlizzi) chiamando lo 080.3950422 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.