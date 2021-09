​Angarano: «Benvenuto al nuovo comandante della Capitaneria di Porto di Bisceglie»

«Con il presidente della Commissione Sicurezza, il consigliere comunale Francesco Coppolecchia, abbiamo dato il benvenuto al nuovo Comandante della Capitaneria di porto della nostra Città, il Primo Maresciallo Crescenzo Ciccolella, originario di Molfetta e proveniente da Lampedusa dove ha trascorso gli ultimi cinque anni della sua carriera, e abbiamo ringraziato il Comandante uscente, il Primo Maresciallo Claudio Catalano, che lascia Bisceglie per un nuovo incarico a Barletta dopo 5 anni di servizio svolto con professionalità e dedizione».

E' quanto scrive il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

«La nostra Città - prosegue - ha un forte e duraturo legame con il mare, una delle nostre risorse più preziose. Il ruolo della Capitaneria di porto è essenziale per garantire la sicurezza in mare, la tutela ambientale dell’ecosistema marino e il rispetto della legalità, attraverso l’attività di vigilanza e controllo sulla pesca, il diporto, la salvaguardia del demanio marittimo. Augurando buonlavoro al nuovo Comandante Ciccolella abbiamo espresso la massima disponibilità alla collaborazione istituzionale proficua e protesa allo spirito di servizio verso territorio e la Comunità, così come avvenuto sinora. La nostra gratitudine e il nostro augurio vanno altresì al Comandane Catalano per il conseguimento di ulteriori successi professionali e umani».