Dopo due giorni in coma è morta la ragazza di 24 anni ferita nell'incidente di domenica 19

Aveva solo 24 anni la ragazza deceduta questa sera, martedì 21 settembre, dopo essere entrata in coma domenica sera per colpa di un terribile incidente stradale avvenuto a Bisceglie, in zona Seminario tra via Sacerdote Giovanni Di Leo e via Francesco Di Molfetta.

La ragazza era a bordo di una moto guidata da un ragazzo che si è scontrata con un'auto con a bordo altri tre giovani. Ad avere la peggio è stata proprio la ragazza che è stata immediatamente trasportata in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni erano subito apparse molto gravi. Nella notte di domenica è entrata in coma e questa sera è giunta la notizia della sua scomparsa.