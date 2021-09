“Lode e plauso al 110%”: esperti a confronto sul superbonus

Oltre 37mila richieste depositate per l'apertura di cantieri e 5,68 miliardi di euro di investimenti già ammessi a detrazione: numeri davvero importanti per il superbonus del 110% per le riqualificazioni energetiche degli edifici, che è ufficialmente decollato da fine agosto. Anche se a beneficarne, per ora, sono soprattutto cittadini, imprese e professionisti del centro-nord. Le prime tre regioni, per maggior numero di cantieri aperti e progetti depositati sono Lombardia (5.116 per oltre 857 milioni di euro di investimenti ammessi a detrazione), Veneto (4.628 cantieri, oltre 558 milioni ammessi al bonus) e Lazio (3.704 progetti depositati, 560 milioni di spesa). La Puglia non è messa male, sono stati depositati 2.123 progetti, ma potrebbe fare molto di più.

L’occasione è irripetibile, i vantaggi enormi, le risorse professionali non mancano. E’ di questo che si parlerà oggi, martedì 21 settembre, alle ore 18.30, nella sede operativa di EY a Barletta, in via Giuseppe De Nittis n. 15, nel corso del primo appuntamenti di Hey Sud, una serie di talk promossi da EY in Puglia e nelle altre regioni del Mezzogiorno per approfondire tematiche di grande rilevanza per il territorio e, in particolare, per lo sviluppo delle imprese e che sarà disponibile da mercoledì 14 sulla piattaforma streaming e sul canale YouTube di EY. “Lode e plauso al 110%” è il titolo del primo confronto, a cui interverranno Claudio Meucci, EY Consulting Market Leader, Raffaele Piemontese, vicepresidente e assessore al bilancio della Regione Puglia, Nicola Bonerba, presidente regionale di Ance, l’associazione delle imprese edili, Fabrizio De Serio, direttore della Cassa Edile di Bari e Bat, Piero de Nicolo, neo amministratore unico di Arca Puglia, e Antonello Soldani, presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Trani. L’incontro sarà moderato da Antonio Procacci, giornalista di Telenorba.

Il ciclo di talk organizzati a Barletta rientra nel piano di rafforzamento della presenza di EY in Puglia, dove da tempo la società di consulenza internazionale sta effettuando investimenti e avviando attività in collaborazione con le istituzioni locali.