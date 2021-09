​Il mondo dello sport biscegliese è in lutto: si è spento Franco Di Reda

È morto questa mattina all'età di 79 anni Franco Di Reda, noto nel mondo del calcio biscegliese. Ha ricoperto per molti anni il ruolo di allenatore in varie squadre: Fidens, Edilspina, Juventus club, Virtus Bisceglie in prima, seconda e terza categoria e per un breve periodo anche nel Bisceglie Calcio.

Nel periodo (1999-2000) in cui ha allenato il Bisceglie, era presidente Maurizio Rana.