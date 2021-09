L'Avv. Delle Donne resta commissario della Asl Bt fino al termine dello stato di emergenza

La Giunta regionale, preso atto dell’impossibilità di procedere, in tempi brevi, alla nomina dei nuovi Direttori Generali della ASL BT e degli IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari e S. De Bellis di Castellana Grotte, ha ulteriormente prorogato, fino al termine dello stato di emergenza e comunque fino alla ricostituzione degli Organi, gli incarichi di Commissario Straordinario conferiti con D.G.R. n. 255 del 15/2/2021 all’Avv. Alessandro Delle Donne per la ASL BT, con D.G.R. n. 302 dell’ 1/3/2021 al dott. Tommaso Stallone per l’IRCCS S. De Bellis, e con n. 375 dell’8/3/2021 al dott. Alessandro Delle Donne per l’IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II.