«Stamattina i camerini e i bagni del teatro Mediterraneo, che avremmo dovuto igienizzare in vista dello spettacolo di stasera (in programma il concerto degli Audio Due, ndr), sono stati ritrovati devastati: lavandini e water distrutti, tubi divelti, pavimento completamente allagato, tutto messo a soqquadro».

A riportare questo ennesimo atto vandalico ai danni della città è lo stesso Sindaco Angelantonio Angarano.

«Sono inorridito - scrive - da tanta cattiveria e follia. Vedere uno dei nostri luoghi più belli e caratteristici, un teatro sul mare che ci invidiano tutti, ridotto così fa molta rabbia.

Da un lato tutto l'impegno che abbiamo messo per far ripartire Bisceglie in questa estate, la bandiera blu, i lavori di manutenzione e abbellimento lungo tutta la litoranea dotata finalmente di servizi, una programmazione estiva con oltre cento eventi, diversi dei quali proprio al teatro Mediterraneo tornato a riempirsi di gente, locali e strutture ricettive piene e con tanti ragazzi a lavorare. Dall'altro lato episodi vergognosi e inqualificabili come questo di pochi imbecilli che non amano la Città. Ma non saranno questi imbecilli a scoraggiarci.

Ci siamo subito attivati insieme agli assessori alla cultura, Loredana Bianco, e alle manutenzioni, Natale Parisi, alla Polizia Locale, al personale dell'Ufficio tecnico comunale e di Energetikambiente. I camerini sono stati ripuliti e resi utilizzabili già per stasera, con l'ausilio di bagni chimici. Non ci arrenderemo mai difronte alla stupidità. È una guerra di civiltà che non possiamo perdere».