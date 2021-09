​Coronavirus, in Puglia 178 contagi e nessun decesso. Nella Bat 34 casi

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 178 nuovi contagi su 14.233 test eseguiti. Nessun decesso.

Questa la suddivisione dei nuovi contagi per provincia:

Provincia di Bari: 33

Provincia di Bat: 34

Provincia di Brindisi: 8

Provincia di Foggia: 24

Provincia di Lecce: 61

Provincia di Taranto: 17

Residenti fuori regione: 1

Provincia in definizione: 0

Attualmente risultano 3.854 persone positive; 205 i ricoverati in area non critica e 25 in terapia intensiva.

Dall’inizio della pandemia sono 265.445 i pugliesi contagiati su 3.407.378 test eseguiti; 254.857 le persone guarite e 6.734 i decessi.

Casi totali per provincia

Provincia di Bari: 97.761

Provincia di Bat: 27.780

Provincia di Brindisi: 21.006

Provincia di Foggia: 46.732

Provincia di Lecce: 30.256

Provincia di Taranto: 40.490

Residenti fuori regione: 971

Provincia in definizione: 449