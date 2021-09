Bisceglie piange la scomparsa di don Salvino

«Oggi è una giornata triste per la nostra Città. Ci ha lasciato don Salvatore Porcelli, a tutti noto come don Salvino, per molti anni rettore della chiesa di san Michele dei Cappuccini».

A darne notizia è il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

«Ha dato tantissimo a Bisceglie - ha aggiunto il Sindaco -, con particolare attenzione alle persone in difficoltà, verso le quali ha sempre teso la mano con ammirevole altruismo e generosità, non risparmiandosi mai. Grazie di tutto, Don Salvino.Bisceglie ti è grata e non dimenticherà il tuo impegno sociale e civile».

I funerali si terranno domani, giovedì 9 settembre, alle 16 nella Basilica di San Giuseppe, presieduti dall'Arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo.

Don Salvatore è nato a Bisceglie il 31 ottobre 1951 ed è stato ordinato presbitero il 4 settembre 1976. Per diversi anni ha svolto il suo ministero sacerdotale come collaboratore in diverse parrocchie di Bisceglie. Successivamente, nel 1994, è stato nominato Rettore della Chiesa di S. Michele Arcangelo e responsabile del Centro Giovanile Cappuccini. Altresì è stato direttore dell’Ufficio diocesano comunicazioni sociali, dando vita, nel dicembre 1994, al mensile diocesano “In Comunione”. Nel 1995 è stato nominato Vice direttore dell’Ufficio Caritas, e nel 2000 componente della Commissione diocesana cultura e comunicazioni sociali.

Molti lo ricordano come uomo di grande fede, sobrio ed essenziale nelle sue espressioni, di cultura, esperto di cinema, molto disponibile al dialogo e all’ascolto, ma anche molto sensibile sul piano della carità e delle povertà. Il suo Centro Giovanile era luogo molto vivo di accoglienza e di confronto con tanti giovani e punto di riferimento di tanti poveri.