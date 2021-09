Agguato nella notte, imprenditore biscegliese vivo per miracolo

Agguato nella notte a Bisceglie. Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi intorno alle 4.30 all’indirizzo del titolare di una notissima azienda agricola di Bisceglie che dà lavoro ad almeno 400 persone (fino a qualche anno fa erano più del doppio).

L’agguato è avvenuto nei pressi dell’azienda, nelle campagne in via Vecchia Corato a circa un chilometro da Bisceglie.

Al momento non si hanno altri particolari, se non il fatto che l’obiettivo dei killer è riuscito miracolosamente a mettersi in salvo. Sul posto diverse auto dei carabinieri che hanno avviato le indagini. Saranno loro a dover tentare di dare un volto agli autori di questo agguato ed una ragione a questo episodio violento.

Qualche anno fa l’azienda di cui è titolare il bersaglio dei malviventi venne coinvolta in una inchiesta sullo sfruttamento della manodopera di braccianti in agricoltura. Ovviamente, al momento, non vi è alcuna notizia che confermi la relazione tra le due vicende.