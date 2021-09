​Zullo ​a Universo Salute: «Reazione scomposta, forse toccato un nervo scoperto»

«La reazione scomposta ed irriguardosa di Universo Salute mi porta a pensare di aver toccato un nervo scoperto. La ‘presunzione’ di essere unici in Puglia come RSA ad avere attrezzature e professioni qualificate per svolgere funzioni assistenziali di contrasto al Covid non rende merito a tutti gli altri operatori sanitari e gestori di RSA della Puglia. Allo stesso modo, sostenere, così come è stato fatto, che solo gli operatori sanitari dipendenti di Universo Salute siano da elogiare, non rende onore a tutti gli operatori sanitari che hanno svolto la loro opera a favore di pazienti Covid positivi. Tutti, nessuno escluso, sono da elogiare e ringraziare.

Universo Salute chiede di sapere dov'ero? Sono abituato a guardare avanti e ritengo sia utile a tutela di tutte le RSA pugliesi dimostrare dove sono e dove sarà per comprendere se tutte le RSA in Puglia hanno avuto un trattamento pari a quello riservato a Universo Salute.

Al momento a me questa parità non risulta ed è mio diritto e mio dovere esercitare fino in fondo le mie prerogative di Consigliere regionale».

Così il Consigliere regionale di Fratelli d'Italia Ignazio Zullo ha replicato alla nota diffusa dal portavoce di Universo Salute, Alfredo Nolasco.