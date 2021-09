​Coronavirus, in Puglia 156 contagi e nessun decesso. La situazione è in miglioramento

​Star Volley Bisceglie, Antonella Di Leo rafforza il centro

L’esperienza in B2 con la casacca dell’Adriatica Trani, nell’ultima stagione, le ha permesso di far tesoro di diverse piccole sfumature del gioco e anche in virtù di quel vissuto è pronta a dare il massimo per la Star Volley Bisceglie. Antonella Di