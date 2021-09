​«I soldi di Bisceglie per la festa patronale​ no, ma ci sono per un concerto a Molfetta»

«I soldi comunali per la festa patronale e per la cultura biscegliese no, ma i soldi per organizzare un concerto a Molfetta della banda molfettese si! Perché quest’ostracismo di Angarano & Co. verso tutte le cose biscegliesi? Angarano, quest’estate, ha ridotto i contributi per le feste patronali (da 80 mila dell’amministrazione Spina nel 2017 a soli 30 mila), ma ha trovato le risorse per concedere un forte contributo economico e l’utilizzo di Palazzo Tupputi al Concerto Bandistico di Molfetta, che ha spostato però il suo concerto del 4 settembre, pagato dai biscegliesi e programmato sui siti comunali per Bisceglie, da Bisceglie a Molfetta».

E' quanto denuncia il Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

«Insomma - scrive Spina -, la banda di Bisceglie, la festa patronale, le fiere di vendita dei prodotti locali, la festa del ritorno, tutte le tradizioni e gli elementi identitari culturali della città vengono sistematicamente annullati e cancellati da Angarano & co., che hanno dimenticato che un concetto di comunità si sviluppa sostenendo associazioni, istituzioni, commercio e cultura locale, non quelli identitari delle altre città. La cultura, il commercio (chi dimentica il diniego pretestuoso agli ambulanti) il turismo della città soffrono in silenzio il costante ostracismo e disinteresse amministrativo per la comunità da parte della Svolta. Sono lontani i tempi del forte sostegno e della presenza vitale dell’amministrazione comunale nella promozione della città in tutti i contesti regionali e nazionali. Oggi ogni componente della Svolta, a fine giornata, pensa solo: che sta a me? Che ho “portato a casa mia oggi?”. La città sempre più attonita, si domanda: “ma questi si sono bevuti il cervello?”».