​Nuovo comandante dei Carabinieri a Bisceglie: gli auguri di buon lavoro della Confcommercio

“La Confcommercio di Bisceglie dà il benvenuto e augura buon lavoro al nuovo comandante della Tenenza dei Carabinieri, Paolo Petruccelli. Sappiamo che nel nuovo comandante, come è stato per l’uscente, il tenente Giuseppe Remini, troveremo un interlocutore attento anche alle esigenze della nostra categoria, come avviene anche con le altre Forze dell’Ordine. Al contempo garantiamo la collaborazione degli operatori del commercio e del turismo, qualora ce ne fosse bisogno, per raggiungere il comune obiettivo della legalità sul nostro territorio. La sicurezza è uno dei primi elementi che possono essere motore propulsore dell’economia, noi ci mettiamo le idee e l’iniziativa ma serve anche che le città siano caratterizzate dal rispetto delle regole affinché i consumatori abituali ma anche le persone che arrivano da altri comuni a Bisceglie sentano di trascorrere il loro tempo in una città sicura”, osserva Leo Carriera, presidente della Confcommercio di Bisceglie.

“Naturalmente tutta la nostra stima e il ringraziamento per quanto fatto va al comandante uscente Remini atteso già da un importante incarico al comandando provinciale di Bari che siamo certi che porterà avanti con lo stesso impegno e la stessa professionalità dimostrata nella nostra città”, conclude Carriera.