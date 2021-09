Scomparsa da stamattina una trentaquattrenne molfettese

Si è allontanata questa mattina dalla propria abitazione, sita in via Daniele Manin, in zona piazza Immacolata a Molfetta, una giovane trentaquattrenne molfettese di nome Rosa d'Alto.

La ragazza, che soffre di disturbi mentali, è già fuggita altre volte da casa senza lasciare traccia sé. Attualmente, infatti, il suo telefono risulta spento e non è possibile mettersi in contatto con lei.

Al momento della scomparsa, Rosa d'Alto indossava una maglietta blu a fiori e un paio di jeans. Questo è quanto riportato dalla famiglia della giovane che ne ha fornito una descrizione.

La notizia, diffusa da una persona vicina alla ragazza, è stata confermata anche dai carabinieri di Molfetta.