Coronavirus, in Puglia 228 contagi e 5 decessi

Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati registrati 228 nuovi casi di contagio su 16.224 test eseguiti e 5 persone sono decedute.

Questi i casi suddivisi per provincia:

Provincia di Bari: 70

Provincia di Bat: 4

Provincia di Brindisi: 28

Provincia di Foggia: 54

Provincia di Lecce: 55

Provincia di Taranto: 16

Residenti fuori regione: 1

Provincia in definizione: 0

Al momento sono 4.323 le persone positive e 230 quelle ricoverate in area non critica; 20 in terapia intensiva.

Dall’inizio della pandemia risultato 264.627 casi totali su 3.343.272 test eseguiti; 253.582 le persone guarite e 6.722 quelle decedute.

Questa la suddivisione dei cari per provincia:

Provincia di Bari: 97.567

Provincia di Bat: 27.630

Provincia di Brindisi: 20.971

Provincia di Foggia: 46.624

Provincia di Lecce: 29.982

Provincia di Taranto: 40.438

Residenti fuori regione: 967

Provincia in definizione: 448