Vaccini anti-covid, è Bisceglie la città della Bat con il più alto indice di vaccinati

Sono 5.426.350 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia. Le dosi sono il 90.2% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 6.014.265.

ASL BT

Continua la campagna vaccinale nella Asl Bt dove al momento l'obiettivo principale resta quello di vaccinare tutti i giovani di età compresa tra i 12 e i 19 anni prima dell'inizio delle attività scolastiche: per loro resta la possibilità di accedere a sportello, senza prenotazione, nei giorni e negli orari di apertura di tutti gli hub della provincia. Intanto ad Andria il 77 per cento della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino, a Barletta il 78 per cento, a Bisceglie l'82 per cento, a Canosa il 77 per cento, a Margherita il 78 per cento, a Minervino l'80 per cento, a San Ferdinando il 75 per cento, a Spinazzola l'81 per cento, a Trani l'80 per cento e a Trinitapoli il 73 per cento.