Il Ministero dell'Interno aveva preannunciato controlli serrati davanti a tutte le stazioni ferroviarie italiane per controllare i no vax e i no green pass che avevano annunciato manifestazioni e blocchi dei treni per protestare contro l'entrata in vigore di norme ancora più rigide in tema di certificato verde.

E anche Bisceglie è tra le città sorvegliate. Le manifestazioni erano state annunciate ovunque per il primo pomeriggio. Ebbene a Bisceglie, davanti alla stazione solo le Gazzelle dei carabinieri ed i militari che hanno sorvegliato che tutto fosse in ordine.

Nessuna manifestazione di protesta e traffico dei treni perfettamente regolare.