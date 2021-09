​Star Volley Bisceglie, ancora una conferma: Ilaria De Nicolo resta in nerofcusia

Ha dimostrato, nonostante la giovane età, di poter tenere il campo nelle circostanze in cui è stata chiamata in causa, sostituendo egregiamente Elisabetta Todisco. Logico che la Star Volley Bisceglie decidesse di fare ancora affidamento sulle sue prestazioni: Ilaria De Nicolo farà ancora parte del roster nerofucsia che si prepara al prossimo campionato nazionale di primo livello di Serie C femminile con rinnovati propositi di vertice. Il libero classe 2001 continuerà a ricoprire un ruolo prezioso di raccordo, pronta a dar manforte in caso di necessità e desiderosa di ritagliarsi spazi nelle rotazioni della compagine biscegliese, che l’ha accolta dopo i promettenti approcci con la maglia di Terlizzi. L’obiettivo eloquente della società è garantire allo staff tecnico la maggiore profondità e pluralità di soluzioni tattiche in vista di una stagione che si preannuncia entusiasmante e al tempo stesso non priva di insidie.

La conferma di Ilaria De Nicolo porta a otto il numero di giocatrici ufficialmente incluse nell’organico e a disposizione di coach Michelangelo Maggialetti: con lei le altre quattro atlete che hanno già vestito la maglia della Star Volley (Ester Haliti, Elisabetta Todisco, Ida Gabriele, Emanuela Altamura) e i tre volti nuovi Viviana Dominko, Sara Binetti ed Enza Ragone.