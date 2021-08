​«Complimenti Sergio Silvestris, ha illuminato la città di Bisceglie»

«Complimenti, Sergio Silvestris. Inizia così la giornata del Presidente dell'Associazione Borgo Antico: eseguendo il tampone rapido ai volontari che, in questi giorni, hanno dato lustro alla nostra Bisceglie durante tutte le fasi organizzative del Festival Letterario "Libri nel Borgo Antico". Un evento che accende i riflettori sul valore storico della città con la partecipazione di tanti scrittori e personaggi di rilievo. Questa immagine cattura il "dietro le quinte" del suo lavoro, descrivendo l'essenza delle piccole cose».

E' quanto si legge nella nota diffusa dal deputato biscegliese di Fratelli d'Italia, Davide Galantino.

«Organizzare un evento di tale portata - prosegue - e dedicarsi in prima persona ai minimi dettagli non è da tutti. Ci sono persone che danno valore alle cose dedicandovisi interamente e senza lasciare nulla al caso. Ritengo doveroso sostenere in maniera incondizionata chi fa il bene al nostro territorio e alla nostra gente, sempre. Sergio ha illuminato la città di Bisceglie. Bisceglie gli è grata».