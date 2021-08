Il pubblico non è mai mancato in alcuna delle 11 edizioni precedenti, ma dal punto di vista dell'attenzione mediatica con ogni probabilità l'edizione 2021 di Libri nel Borgo Antico è quella che ha saputo conquistare più di tutti la scena sui mezzi televisivi nazionali.

Sarà la voglia di ripartire dopo le sofferenze e le restrizioni dovute alla pandemia; sarà che Bisceglie, grazie anche al riconoscimento di città con la Bandiera Blu in tema di accoglienza e bellezza del suo mare e del suo porto; sarà per la qualità delle produzioni delle case editrici che hanno inviato a Bisceglie tutti i loro alfieri; ma di certo il festival letterario biscegliese è rimbalzato da un telegiornale all'altro in tutta Italia facendo diventare Bisceglie per tre giorni capitale della cultura del Bel Paese.

E' ancora una volta il Tg2 della Rai a fornire le immagini più belle di un centro storico capace di trasformarsi nella più grande biblioteca all'aperto d'Italia. In allegato il servizio che ha raccontato la giornata di domenica di Libri nel Borgo Antico.