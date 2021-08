Il biscegliese Cosimo Lopalco protagonista dell'evento di chiusura di Cross Festival 2021

CROSS Festival conclude questa fortunata edizione con una PRIMA NAZIONALE, ITALIA - MUSEO DELL’ALTROVE, un progetto vincitore dell’importante bando “Vivere all’italiana sul palcoscenico” indetto dai Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT) nell’ambito del progetto “Italiana”. In collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo.



La performance si terrà giovedì 2 e in replica venerdì 3 settembre nella splendida cornice di Villa Giulia, affacciata sulle acque del Lago Maggiore, a Verbania, dalle ore 17.00. Costo del biglietto: euro 10.00



Ideato e diretto da Francesca Foscarini e Cosimo Lopalco e arricchito dal contributo artistico dei danzatori ErGao e Noel Pong, provenienti rispettivamente dalla Cina e da Hong Kong, “Italia-Museo dell’Altrove” è un progetto di danza contemporanea, azione performativa e arte installativa che si sviluppa in più ambienti e lavora sui temi del museo contemporaneo e della relazione tra spazio architettonico e corpo.

Cosimo Lopalco, nato a Bisceglie, è scrittore, poeta e drammaturgo. Collabora come drammaturgo per la danza con Francesca Foscarini alla creazione di Animale, Oro. L’arte di resistere, Punk Kill me Please, e LANDing, un laboratorio interdisciplinare ispirato ai principi della psicogeografia. Ha curato la drammaturgia di Appreciation Society (Spring Forward Areowaves 2019) di Giuliana Majo. Collabora con F.Foscarini e T.Androva a In Between Anita, progetto coreografico prodotto dal Tanec Praha Festival.