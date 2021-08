Con il trascorrere degli anni il Festival culturale Libri Nel Borgo Antico di Bisceglie sta scalando la vetta delle iniziative nazionali dedicate alla lettura ed alla scrittura. Tanto da meritare l'attenzione dei media nazionali.

In allegato il servizio andato in onda sabato sul Tg2 della Rai che, oltre a mostrare immagini straordinarie della città, è riuscito in pochi secondi a cogliere l'essenza di questa manifestazione. Un vero e proprio spot per Bisceglie che questa estate ha vissuto una stagione di grandi riconoscimenti a partire dalla concessione della Bandiera Blu.