IISS “Dell’Olio”, in arrivo 2milioni e 700mila euro per l'efficientamento energetico

«Con il decreto ministeriale 192 del 23 Giugno 2021 il Ministero dell’Istruzione ha ripartito le risorse disponibili in bilancio per il finanziamento del Piano 2020 della programmazione triennale nazionale 2018-2020 e di individuazione degli interventi da finanziare. Tra questi ultimi figurano i 2.760.000 euro per l’efficientamento energetico e il miglioramento sismico dell’IISS “Giacinto Dell’Olio” di Bisceglie, finanziamento ottenuto dalla Provincia di Barletta-Andria-Trani e che ora, in virtù del progetto esecutivo giù pronto, potrà trovare concreta applicazione con l’avvio del bando per l’aggiudicazione dei lavori. Una ottima notizia, dunque, che si somma ad un altro recente finanziamento, sempre per il tramite della Provincia Bat, di 250mila euro per la sistemazione della palestra dell’IISS “Giacinto Dell’Olio”, che necessita di urgenti lavori di ammodernamento. Ciò in continuità con l’ultimazione avvenuta di lavori urgenti di ristrutturazione e messa in sicurezza di spazi interni per un importo di 250mila euro e l’aggiudicazione in corso della gara per altri interventi di messa in sicurezza, riqualificazione energetica e nuova costruzione, per un valore di 500mila euro già stanziati».

A darne notizia il vicepresidente della Provincia Bat, Pierpaolo Pedone.

«Ma l’impegno della Provincia - prosegue - riguarda anche altri istituti di istruzione secondaria superiore della Città. Sono di prossimo finanziamento da parte del Ministero 300mila euro per opere di efficientamento energetico e miglioramento sismico al liceo “Leonardo Da Vinci” contenute nello stesso Piano di interventi, previsto con il DM n. 62 del 10 marzo 2021, nel quale è stato finanziato il “Dell’Olio” con i 2.76 milioni di euro. Restando al liceo, la Provincia Bat si è attivata su richiesta di dirigente, corpo docenti e alunni a reperire in locazione spazi aggiuntivi e si è in attesa dell’esito della manifestazione di interesse espletata. Sempre nel panorama delle scuole superiori biscegliesi, infine, sono stati completati interventi per la sistemazione di spazi interni all’IISS Sergio Cosmai».

«Con la presidenza di Bernardo Lodispoto e grazie al lavoro di tutta l'amministrazione provinciale, con il supporto prezioso degli uffici tecnici e in sinergia istituzionale con l’amministrazione comunale di Bisceglie guidata dal Sindaco Angarano - prosegue Pedone -, le scuole biscegliesi stanno beneficiando di importanti interventi attesi da anni che consentono un notevole miglioramento della qualità della vita delle comunità scolastiche. Basti pensare al ‘Dell’Olio’, destinatario di circa 3.700.000 euro in pochi anni per un radicale miglioramento di un istituto che necessitava di una corposa riqualificazione attesa da anni».

«La crescita costante delle scuole superiori va di pari passo con lo sviluppo e l’ottimizzazione di tanti istituti scolastici di competenza comunale», ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. «È recente - prosegue -, solo per citare l’ultimo finanziamento in ordine di tempo, l’ammissibilità a finanziamento di 700mila euro da parte del Miur per l’adeguamento e la messa in sicurezza delle palestre delle scuole ‘Battisti-Ferraris’ e ‘De Amicis’. Provincia Bat e Comune di Bisceglie ciascuno secondo le proprie competenze ma unite e pronte a collaborare nell’obiettivo comune di garantire ai nostri studenti, dalla tenera età alla maturità, ambienti sempre più sicuri, idonei, confortevoli e funzionali alla formazione. Un ringraziamento per la costante attenzione al territorio va al presidente della Provincia Bernardo Lodispoto e al Vicepresidente Pierpaolo Pedone».