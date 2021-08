Carcere di Trani, nuovo tentativo di evasione: detenuto bloccato questa mattina

In tarda mattinata quest'oggi nuovo tentativo di evasione registrato al carcere di via Andria a Trani, questa volta non andato a buon fine.

Un uomo è stato bloccato dagli agenti della polizia penitenziaria mentre si arrampicava sul cancello esterno. Un episodio che accende nuovamente i riflettori sulla struttura detentiva.

I due evasi intanto sono ancora ricercati su tutto il territorio nazionale.