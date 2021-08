Entra nel vivo la XII edizione del Festival Letterario Libri nel Borgo Antico

Entra nel vivo questa sera la XII edizione del Festival Letterario Libri nel Borgo Antico. La rassegna letteraria che si tiene a Bisceglie da oggi fino a lunedì 30 ha in serbo per il pubblico innumerevoli sorprese, ospiti superlativi, eventi spettacolo.

Fitto in programma venerdì 27 in Largo Castello: Roberto Costantini con Una donna in guerra (Longanesi), Gabriella Genisi (La regola di Santa Croce - Rizzoli), Pinuccio (Annessi e connessi: la vita al tempo del social), Alessandro Robecchi (Flora - Sellerio) e Luca Barbarossa (Non perderti niente - Mondadori).

Fra gli autori ospiti al Porto turistico, Michele Di Bitetto, Chicca Maralfa, Rita Lopez e Federica Introna; mentre in piazza Tre Santi, Agostino Piccino e Giuseppe Selvaggi con Loredana Capone, Andrea Albertini e Diego Galdino.

Appuntamenti a partire dalle 18,30.

Si ricorda che, nel rispetto delle normative antiCovid e a maggiore tutela del pubblico e di tutti i partecipanti al Festival Letterario Libri nel Borgo Antico, per partecipare alle presentazioni dei libri è necessario effettuare la registrazione (on line al sito www.librinelborgoantico.com per le presentazioni di Largo Castello e in presenza piazza Duomo, piazza Tre Santi, Largo Piazzetta e Porto Turistico). È inoltre necessario presentare all’ingresso delle piazze, il certificato verde di avvenuta vaccinazione o l’esito negativo di un tampone effettuato nelle 48ore precedenti.

Per ogni informazione sul programma, sugli eventi o sulle modalità di partecipazione è possibile consultare il sito www.librinelborgoantico.com o chiamare lo 080.396.09.70