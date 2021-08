Evasione dal carcere di Trani: si tratta di un 22enne e un 28enne vicini a clan baresi

I due detenuti in fuga sono Daniele Arciuli, di 22 anni, e Giuseppe Antonio De Noja, di 28 anni, entrambi di Bari e vicini agli ambienti della malavita barese, con precedenti per armi e droga. Erano detenuti nella sezione Europa, dalla quale sono ufficialmente fuggiti poco dopo le 14.30, scavalcando alcuni reticolati e raggiungendo la provinciale Trani-Andria dopo un salto dal muro di cinta su un cumulo di rifiuti.

Al momento ci sono decine di uomini e di mezzi delle forze dell'ordine impegnati nella ricerca dei due. Al setaccio luoghi di ritrovo in città come club o sale da gioco, condomini in periferia ed alcuni capannoni. Sull'episodio si è pronunciato l'on. Galantino, del gruppo Fdi alla Camera: "Una situazione - quella delle carceri italiane - che rischia di sfuggire di mano e infatti da anni ormai, denunciamo la carenza di risorse umane e infrastrutture. La sinistra vuol davvero superare il carcere come trattamento sanzionatorio con i servizi sociali? I due criminali ci han già pensato da soli. Auspico che vengano presi quanto prima e che passino il resto dei loro giorni in carcere".