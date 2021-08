Assistenza educativa specialistica, pubblicata la gara su Empulia

L’Ambito Territoriale di Trani Bisceglie ha indetto, con procedura telematica aperta, gara d’appalto per l’affidamento del servizio di “Assistenza educativa specialistica per l’autonomia e la comunicazione a.s. 2021/2022 rivolto agli alunni disabili delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado dei Comuni di Trani e Bisceglie.

La procedura di gara aperta è stata pubblicata sul portale Empulia ed è volta all’individuazione di un soggetto che assicuri il servizio di assistenza specialistica per alunni disabili sul territorio di Trani e Bisceglie. I documenti di gara sono disponibili con accesso gratuito, illimitato e diretto presso il portale Empulia e, per fini conoscitivi, anche sul sito istituzionale del Comune Capofila, Trani, nella specifica sezione di Amministrazione Trasparente.

L’importo a base d’asta è pari a 664.094,27 euro ed il servizio dovrà essere garantito per tutto l’anno scolastico 2021/2022. Il termine per il ricevimento delle offerte è fissato entro le ore 18 del 9 settembre 2021.

Contestualmente sul sito del Comune capofila è stato pubblicato l’avviso pubblico per la nomina del presidente della commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio di assistenza specialistica agli alunni disabili. Con la procedura si vuole individuare una rosa di candidati che rispondano a determinate caratteristiche e accettino le condizioni specificate per la nomina di un candidato interessato a far parte, in qualità di presidente della commissione giudicatrice al fine della valutazione degli aspetti amministrativi oltre che tecnico-economici delle offerte presentate dagli operatori economici. Gli interessati possono manifestare il proprio interesse alla partecipazione alla procedura che avverrà tramite sorteggio pubblico tra i soggetti che siano in possesso dei requisiti richiesti e che presenteranno domanda entro le ore 12 del 10 settembre 2021.