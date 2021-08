Movida a Bisceglie, scattano i controlli anti-covid: 3 locali multati e sospesi

«Nella notte tra sabato 21 agosto e domenica 22 gli agenti di Polizia Locale e dell’Arma dei Carabinieri hanno passato al setaccio i locali della movida sulla litoranea».

Ne dà notizia il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

«L’operazione dello scorso weekend - aggiunge - ha dato seguito a diversi controlli effettuati sempre da Polizia Locale e Carabinieri insieme alla Polizia di Stato nel mese di agosto. In seguito agli accertamenti, che sono consistiti anche in ispezioni di Carabinieri in borghese con l’acquisizione di prove documentali audiovisive, i titolari di tre locali sono stati multati perché era in corso attività danzante, vietata dalla normativa anti-Covid, e per l’inosservanza del regolamento di polizia urbana che fissa il limite per le emissioni sonore alle ore 2, stante il divieto di effettuare attività di discoteca ma solo la possibilità di somministrare alimenti e bevande. Ai tre locali, inoltre, è stata comminata la sospensione dell’attività per cinque giorni. Per due dei tre locali, già in precedenza controllati e sanzionati, è scattata la recidiva con conseguente aggravio delle sanzioni pecuniarie.

Ringraziamo le Forze dell’Ordine per l’impegno costante e la Prefettura di Barletta-Andria-Trani per l’attenzione al territorio finalizzata alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica nonché alla tutela della salute attraverso la verifica del rispetto delle norme Covid in questa fase dell’emergenza sanitaria che resta delicata.

L’ausilio di ulteriori carabinieri in Città e l’impiego di altri agenti di polizia locale assunti di recente per il periodo estivo sta consentendo un maggiore presidio del territorio, come dimostrato dalle recenti operazioni effettuate. Ciò in continuità con l’ulteriore potenziamento della videosorveglianza, già più che raddoppiata, in virtù del Patto per la Sicurezza Urbana e del progetto Scuole Sicure siglati con la Prefettura che garantiranno un monitoraggio ancora più capillare anche a scopo preventivo.

Sempre in chiave di prevenzione è ormai in fase di completamento la sostituzione di tutte le lampade della pubblica illuminazione che sta consentendo un’illuminazione decisamente migliore sia in centro che in periferia, fungendo così da deterrente. L’impegno sul tema della sicurezza continua ad essere massimo e concreto».