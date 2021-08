​Con lo spettacolo dedicato a Dante prende il via Libri nel Borgo Antico

Prende il via la XII edizione del Festival Letterario Libri nel Borgo Antico. La rassegna letteraria, che si tiene a Bisceglie da giovedì 26 fino a lunedì 30 agosto, ha in serbo per il pubblico innumerevoli sorprese, ospiti superlativi, eventi spettacolo.

S’inizia giovedì 26 con lo spettacolo teatrale dedicato a Dante Alighieri, a 700 anni dalla sua morte. L’evento, ideato e diretto da Gianluigi Belsito, si intitola Dante nel Borgo Antico. Si tratta di uno spettacolo itinerante, nello stile del Teatro del Viaggio, la compagnia teatrale che affiancherà l’artista biscegliese nella rappresentazione di alcuni passi della Divina Commedia. In scena, per le strade del centro storico di Bisceglie, ci sarà anche un gruppo di attori amatoriali, che nelle scorse settimane hanno partecipato a un laboratorio teatrale condotto da Gianluigi Belsito.

Domani sera, alle 20,30, a partire da piazza tre Santi, si snoderà per le vie del centro storico fino a raggiungere Largo Purgatorio e il sagrato della Cattedrale una singolare “lectura danesi”, arricchita di diverse forme artistiche, dalla recitazione al canto, dall’audiovisivo alla danza.

“L’intero cast - raccontano gli organizzatori è volutamente composto da artisti e tecnici, tutti biscegliesi e conta, tra professionisti e amatori ben venticinque persone”. Nel cast anche Vanna Sasso, Carlo Monopoli, Mattia Galantino, Domenico Monopoli, Sokol Gjergji, Isa Papagni, Sonia Storelli, Lucia Colamartino, Rita Marinelli, Pia Ferrante. E ancora Maria Giulia Dell’Olio, Anna Lozito, Mariantonietta Campobasso, Tonia Storelli, Maria Teresa Scoccimarro, Giulia Ciccolella, Silvia Piazzolla, Adriana Ferrante, Cecilia Bruni, Chiara Scarcelli, Daniela Belsito, Giorgio Papagni, Wilma De Feudis, Luciana Doronzo. Ad affiancare Belsito con il loro prezioso apporto anche Lucia Nigri e Daniela Salerno. Staff tecnico diretto da Walter Todisco. Alessandro Caruolo ha curato il montaggio dei video.

Ingresso libero con mascherina e distanziamento nel pieno rispetto della normativa antiCovid.