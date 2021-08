​Nascondeva in casa una pistola del 1917 perfettamente funzionante e finisce ai domiciliari

Un 42enne, M.B., è stato arrestato poiché sorpreso a detenere nella propria abitazione una pistola a tamburo, perfettamente funzionante, di cui non aveva denunciato il possesso.

E’ avvenuto il 20 agosto nel tardo pomeriggio, in seguito ad una perquisizione domiciliare maturata a seguito di attività info-investigativa condotta dai Carabinieri della Tenenza di Bisceglie.

La pistola, un revolver modello “Bodeo”, anno di costruzione 1917, cal. 10,35 con matricola, era nascosta all’interno di un lavatoio posto sul retro della villetta, ben oleata, in ottimo stato di conservazione e dalle parti meccaniche perfettamente funzionanti.

La pistola, avvolta in un panno, era stata poi inserita in una busta in tela, e il tutto celato all’interno del lavatoio. L’uomo è stato quindi posto agli arresti domiciliari come disposto dall’autorità giudiziaria della Procura di Trani.