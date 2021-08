​La Dirigente della “Battisti-Ferraris”​ va in pensione, il saluto commosso della sua scuola

Dal 1° settembre, dopo 40 di effettivo servizio, la Dirigente della “Battisti-Ferraris”, la prof.ssa Maria Sciancalepore, andrà in pensione.

La comunità scolastica la saluta con affetto associandosi alle parole che nell’ultimo Collegio docenti, le ha dedicato la sua collaboratrice, prof.ssa Isabella Fasciano: “Carissima Dirigente, oggi tutti noi vorremmo dirle grazie per il lavoro svolto, per l’impegno profuso e per la pazienza costante che avuto con tutti noi, specie in quest’ultimo periodo in cui la pandemia ci ha messo a dura prova. Grazie per la disponibilità all’ascolto e al confronto, per l’entusiasmo con cui ha guidato la Battisti Ferraris in questi ultimi sette anni. Con lei se ne va una donna eccezionale, una docente con rare qualità umane e professionali, una preside che ci ha insegnato che gli studenti, quegli studenti che lei ha amato tanto, sono una ineguagliabile risorsa e che la nostra è la professione più bella del mondo. Le vogliamo dichiarare oggi come sempre la nostra stima e il nostro affetto e le auguriamo di dedicarsi ora alla famiglia e alle sue passioni. Buona vita, Dirigente”.

Alla guida della “Battisti-Ferraris” è stato nominato il prof. Domenico Cosmai.