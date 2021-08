Rapina in un bar del Borgo Antico, la paura di commercianti e residenti

Ormai i rapinatori sembrano di casa: fanno irruzione nel bar ignorando completamente la presenza dei clienti, si dirigono verso la cassa armi in pugno (basta un pugnale) e si fanno consegnare l'incasso di giornata. Manco fosse un bancomat. E via, per nuovi assalti.

E' accaduto anche ieri, intorno alle 17.20, per la seconda volta in pochi mesi, in uno degli storici bar del Borgo Antico di Bisceglie. Un centro storico ormai assediato da delinquenti di ogni specie che agiscono anche di sabato e persino se nell'area è in corso una manifestazione capace di richiamare migliaia di persone, soprattutto famiglie.

Il bottino di ieri è di soli 70 euro, ma il terrore che lascia un assalto del genere è incommensurabile. Così come il senso di abbandono, di insicurezza e di lontananza dalle istituzioni. La richiesta di residenti e titolari degli esercizi commerciali del Borgo Antico è sempre la stessa: maggiore presenza e vigilanza da parte delle forze dell'ordine. Prima che ci scappi anche del versamento di sangue.