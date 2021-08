Emergenza Coronavirus nella Bat, il nosocomio di Bisceglie torna Covd Hospital

L’emergenza covid nel territorio della Bat torna a far paura. Aumentano i contagi, ma soprattutto sono in costante aumento anche i ricoveri, tanto da rendere necessaria una decisione straordinaria del Commissario della Asl Bt che ha comunicato ai vertici del nosocomio biscegliese la necessità di tornare in stato di massima allerta.

In primo luogo è stato predisposto il ritorno dell’ospedale di Bisceglie nella sua veste di Covid Hospital e, di conseguenza si procede al blocco dei ricoveri dei pazienti No Covid ed al trasferimento dei pazienti attualmente ricoverati a Bisceglie negli ospedali di Andria e Barletta.

La decisione è stata comunicata ai vertici della struttura ospedaliera di Bisceglie che si stanno già attivando in merito.