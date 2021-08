«Messa in sicurezza delle palestre​, 700mila euro per De Amicis e Battisti-Ferraris»

«Pubblicata la graduatoria provvisoria del bando del Miur per finanziare interventi di adeguamento e messa in sicurezza delle palestre scolastiche. Nelle primissime posizioni, provvisoriamente ammissibili a finanziamento per 700.000 euro complessivi, ci sono entrambe le nostre due domande relative palestre delle scuole “Battisti-Ferraris” e “De Amicis”».

A darne notizia è il Sindaco Angelantonio Angarano.

«Il bando e le risorse impiegate - spiega - fanno parte della più ampia azione di riqualificazione degli edifici scolastici con l’obiettivo di migliorare la fruibilità degli ambienti, incentivare il tempo pieno e contrastare l’abbandono scolastico nelle Regioni del Sud».