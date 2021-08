«Chiedo cortesemente ai nostri Amministratori, Sindaco Angarano e Assessore Parisi, quali sono i motivi perché le due fontane di Piazza Vittorio Emanuele II non funzionano da oltre un anno».

A rivolgersi agli amministratori comunali è un comune cittadino, Tommaso Cioce, che ha scritto una lettera aperta all'attenzione dei due ed ha allegato una serie di fotografie.

«Ormai - scrive - come si evince dalle foto sono ridotte in uno stato pietoso, con le grate di drenaggio dell'acqua tutte rotte, il mosaico di mattoncini mancanti in alcune parti, si sente un odore di putrefazione per la mancanza di acqua. Certo che vedere la villa comunale in quello stato di degrado fa proprio male, assolutamente non è una cosa piacevole. Per il bene di questa città si chiede il ripristino funzionale delle due fontane, con tutti gli zampilli d'acqua colorati».