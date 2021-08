«Una barriera architettonica in meno», la battaglia di Bisceglie Unita

Riceviamo e pubblichiamo un toccante comunicato di Bisceglie Unita a firma del suo Presidente, Tommaso Di Pinto. Ecco il testo integrale:

«Ogni giorno viviamo un sacco di situazioni diverse, molti di questi eventi sono insignificanti, a volte invece, alcuni eventi ti cambiano, ti lasciano qualcosa. L’evento in questione ha portato alla nascita di Bisceglie Unita: era un pomeriggio come tanti, dalla zona Sant’Andrea ci stavamo recando in Centro. Lungo la strada un papà spingeva la sedia a rotelle del figlio, e ci chiese una mano a scendere il sottopassaggio.

In quel momento ci siamo resi conto che disabili, genitori con carrozzine e anziani erano costretti ad affrontare ogni giorno un enorme barriera architettonica: il sottopassaggio della stazione. In seguito all’ammodernamento della stazione sono stati installati due ascensori uno per binario. Il problema è che quello del binario 2 è accessibile soltanto dal sottopassaggio, o dal binario stesso, costringendo i cittadini fragili ad affrontare le scale, oppure a fare il giro “largo” passando da Fondo Noce e Via Piave.

Per noi era inaccettabile il silenzio intorno a questa problematica. Abbiamo deciso di muoverci attivamente. Una delle primissime istanze che abbiamo presentato all’amministrazione comunale consisteva nella realizzazione di un accesso facilitato al binario 2, e quindi all’ascensore, che parta da Via Asiago. Con immensa gioia vi comunichiamo che i lavori sono quasi ultimati, e che presto Bisceglie avrà una barriera architettonica in meno».