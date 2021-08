Associazione Baywatch, giornata in spiaggia con i cani da salvataggio

Continua l’impegno dell’Associazione Baywatch sul territorio biscegliese. All’interno del progetto Spiagge Sicure 2021, messo in campo con il contributo del Comune di Bisceglie e di tante imprese, la Baywatch ospita la Scuola Cani Salvataggio Nautico Odv di Bari.

Appuntamento con i cani da salvataggio venerdì 20 agosto alle 11.00 sui ciottoli della Prima Spiaggia.

“È una novità per Bisceglie che speriamo diventi una presenza stabile nei prossimi anni - le parole del presidente della ASD Baywatch Mimmo Rubini - I cani da salvataggio sono una grande risorsa per il territorio e possono dare un sostegno importante ai nostri ragazzi in servizio in spiaggia. Il progetto Spiagge Sicure si arricchisce ogni anno di un nuovo tassello”.

La Scuola Cani Salvataggio Nautico opera sulla spiaggia barese di Pane e Pomodoro ed è impegnata nel percorso addestrativo per il conseguimento del brevetto operativo da salvataggio, avendo sempre come priorità assoluta la salute e il rispetto del cane.

“L’appuntamento del 20 agosto si inserisce nel lavoro quotidiano dell’Associazione Baywatch per la città di Bisceglie. Speriamo nel 2022 di aggiungere questo nuovo pezzetto al nostro progetto che vede al primo posto la sicurezza dei bagnanti ma anche tanto impegno per il sociale con, ad esempio, il servizio gratuito di accompagnamento in acqua delle persone disabili sulla spiaggia libera del Cagnolo”, conclude Mimmo Rubini.