«​A Bisceglie 87 positivi al covid di cui 85 in isolamento e due in ospedale»

«I biscegliesi che hanno ricevuto almeno la primadose sono 39.183, per una percentuale che ormai è vicina all’80% della popolazione vaccinabile. Di loro in 29.395 hanno ricevuto anche la secondadose, ovvero quasi il 60% della comunità dai 12 anni in su».

E' l'aggiornamento della situazione a Bisceglie a firma del Sindaco Angelantonio Angarano.

«Questo - prosegue - grazie a tutto il personale vaccinatore, ai volontari, agli operatori di Protezione Civile che continuano ad assicurare il massimo impegno anche in questo periodo agostano.

A tal proposito vi ricordo che al PalaCosmai, unitamente alle somministrazioni di vaccino prenotate, sono aperte anche le vaccinazioni a sportello per i giovani da 12 a 18 anni non prenotati. Nella sola mattinata di ieri al nostro hub vaccinale sono stati vaccinati 119 ragazzi in quella fascia d’età. Sulla popolazione complessiva biscegliese 12-18 anni finora il 48% ha già ricevuto la prima dose, il 14% anche la seconda

Anche nelle prossime giornate di apertura (ad agosto fino a venerdì 20 e poi dal 23 al 27) dalle 9 alle 14.30, i giovani da 12 a 18 anni potranno recarsi al PalaCosmai senza prenotazione per ricevere la dose di vaccino, accompagnati da entrambi i genitori e portando con sé il consensoinformato.

In caso di assenza di uno dei due genitori, occorrerà portare con sé anche il modulo di delega che va compilato e consegnato con la fotocopia del documento di identità del delegante all'hub (potete scaricare entrambi i moduli a questo link: https://www.sanita.puglia.it/.../vaccinazione-minori...).

Procede dunque spedita la vaccinazione di massa che rappresenta la nostra opportunità di sconfiggere la pandemia ma è necessario accelerare il più possibile per contrastare la diffusione del virus che sta tornando a risalire nel nostro territorio. A Bisceglie, secondo gli ultimi aggiornamenti, ci sono complessivamente 87 persone positive al Covid, delle quali 85 in isolamento fiduciario e 2 ricoverate in ospedale.

Per questo è strettamente indispensabile capire che non siamo ancora fuori pericolo e che è opportuno essere accorti e prudenti.

Come ha affermato Papa Francesco “Vaccinarsi è un atto di amore. E contribuire a far sì che la maggior parte della gente si vaccini è un atto di amore”».