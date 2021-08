​Drammatica carenza di sangue nella Asl Bt, l'iniziativa dell'Avis Bisceglie

L'AVIS sezione di Bisceglie ODV, comunica che attualmente nella ASL/BAT risulta una forte carenza di sangue dei gruppi "A" e "0" pertanto invita i cittadini ad effettuare una donazione di sangue nei giorni di sabato 21 e lunedì 23 agosto presso la propria sede in via Lamarmora 6 (nei pressi della chiesa dei Cappuccini). Lo rende noto un comunicato a firma del Presidente dell'Avis comunale di Bisceglie, Patrizia Ventura.

Per l'occasione, i donatori riceveranno in omaggio un libro gentilmente offerto dall'Associazione Libri nel Borgo Antico (fino ad esaurimento testi). Si ricorda che per effettuare la donazione è obbligatorio prenotarsi telefonicamente o tramite whatsapp al n. 3460527760 nei giorni precedenti.