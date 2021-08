​Vandali imbrattano il Monumento ai Caduti, Angarano: «Idioti, non sapete cosa sia stata la Guerra»

«Mi rivolgo direttamente agli idioti che hanno imbrattato questo monumento: sicuramente non sapete cosa sia stata la guerra mondiale e quanto dolore abbia provocato; forse non avete nemmeno coscienza di aver oltraggiato, con questo gesto, la memoria delle vittime. Visto che con gli smartphone siete così pratici, provate a fare una ricerca: vi accorgerete di quanto quello che avete fatto sia irrispettoso e ripugnante».

Non usa giri di parole il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, dopo l'atto vandalico di alcuni balordi che hanno preso di mira il Monumento ai Caduti in piazza Vittorio Emanuele II.

«Vi invito - prosegue il Sindaco - a venirmi a trovare per chiedere scusa del vostro gesto: trasformare un gesto stupido in un momento di incontro e confronto con le Istituzioni, servirebbe a prevenire altre azioni simili e aiuterebbe a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema del rispetto del senso civico.

In ogni caso, abbiamo subito ripulito per cancellare questo vergognoso e grave atto vandalico e le forze dell'ordine sono al lavoro per risalire ai responsabili anche attraverso le telecamere di videosorveglianza della zona».