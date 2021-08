Ferragosto a Bisceglie, si intensificano i controlli delle Forze dell'Ordine

Le iniziative per garantire, in occasione del fine settimana di Ferragosto, una serena fruizione degli spazi aperti affermando il rispetto delle normative per contenere il contagio da COVID 19 e scongiurando le condotte contrarie al senso civico, sono state esaminate nel corso di un tavolo tecnico per la sicurezza e l’ordine pubblico, svoltosi ieri nella Sala Giunta del Palazzo di Città di Barletta.

L’incontro, programmato con la regia della Questura provinciale, è servito a mettere in campo i provvedimenti concordati e rientra nell’ambito di un’ampia strategia di controllo dei territori di Barletta, Margherita di Savoia, Trani e Bisceglie. Alla riunione, coordinata dalla dirigente del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza, Francesca Falco, sono intervenuti anche i rappresentanti dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale e della Capitaneria di Porto. Presenti i sindaci di Barletta e Margherita di Savoia, Cosimo Cannito e Bernardo Lodispoto, e l’assessore alla Polizia Locale di Barletta, Nicola Gambarrota.

Le attività definite saranno svolte in modalità interforze, con particolare attenzione ai luoghi di aggregazione come le spiagge, e rafforzati nelle fasce orarie notturne. Insieme ai consueti controlli di carattere amministrativo, saranno intensificati i servizi di prevenzione per rimuovere criticità e pericoli in grado di far degenerare la ricorrenza estiva.