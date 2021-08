Al Monastero di San Luigi, la professione di suor Viviana e la festa per S. Chiara

La Madre e le Sorelle del Monastero S. Luigi di Bisceglie condividono la loro gioia per il dono della professione temporanea di sr. Viviana Visicchio che avverrà l’11 agosto 2021, solennità di S. Chiara d’Assisi, a Bisceglie, presso il piazzale antistante il Monastero (via Matto Renato Imbriani 334), durante la celebrazione eucaristica presieduta da S. Ecc.za Mons. Leonardo D'Ascenzo, alle ore 19.00, che sarà data in diretta streaming sulla pagina facebook OFM Puglia Molise.

In preparazione all’evento, un momento di preghiera:

Martedì 10 agosto ore 20: Liturgia del Transito di S. Chiara (presiede p. Donato Sardella ofm)

Mercoledì 11 agosto, ore 7.30, S. Messa, presieduta da p. Rocco Iacovelli ofm