​Nella Bat hanno completato il ciclo vaccinale in 190 mila

Sono 4.988.422 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia. Le dosi sono il 97.7% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 5.103.521.

ASL BT

Sono 352.021 i cittadini della provincia Bat che hanno già ricevuto almeno una dose di vaccino: si tratta del 71 per cento della popolazione vaccinabile. In particolare, 250.295 cittadini hanno ricevuto la prima dose mentre 189.875 hanno completato il ciclo vaccinale. Dalla analisi delle fasce di età emerge che i più giovani (12-19 anni) sono vaccinati per il 27 per cento, mentre salendo con l'età si passa al 57 per cento (20-29 anni), al 62 per cento (30-39 anni), al 71 per cento (40-49 anni). I dati aumentano naturalmente con l'età e si passa dall'84 per cento dei 50enni, al 91 per cento dei 60enni, al 94 per per cento dei 70enni.